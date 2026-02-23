Voorpremière The Road to Fenix met Q&A bij Amphion Filmhuis

279 keer bekeken

DOETINCHEM – Bij Amphion Filmhuis is op vrijdag 20 maart een speciale voorpremière van de documentaire The Road to Fenix. De avond wordt ingeleid door Anne Kremers, directeur van Fenix, gevolgd door een Q&A met het publiek.

Advertentie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De film volgt vijf jaar lang de transformatie van een historische havenloods op Katendrecht tot Fenix, het nieuwe kunstmuseum over migratie in Rotterdam. Centraal staat de bouw van de ‘Tornado’: een monumentale, roestvrijstalen trap en uitkijkpunt van architect Ma Yansong.

Langs deze spiraal ontvouwt zich het verhaal van de mensen achter het museum. Oprichter Wim Pijbes vertaalt visie naar werkelijkheid, terwijl Anne Kremers zoekt naar balans tussen toegankelijkheid en inhoud. Ook schrijver Abdelkader Benali en conservator Hanneke Mantel komen aan het woord.

De documentaire is geregisseerd door Mark Bakker, duurt 92 minuten en is geschikt voor alle leeftijden.

De voorpremière vindt plaats in Amphion Filmhuis, Hofstraat 2 in Doetinchem.

Tickets en informatie: https://www.amphion.nl/film

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)