Lentefeest met bloemen op landgoed Hackfort

VORDEN – Op deze mooie dagen, met een lekker zonnetje en kwetterende vogels, is de lente duidelijk in aantocht. Bij lente horen bloemen. Op landgoed Hackfort, gelegen naast het pittoreske Vorden, steken duizenden bonte krokussen, lente- en sneeuwklokjes al boven de grond. Een spectaculair gezicht! Vooral het voorplein van kasteel Hackfort kleurt vrolijk paars en wit. Gewoonlijk is deze bloemenpracht alleen van achter het hek te bewonderen. Om het lentegevoel goed te kunnen beleven, zetten boswachters op zondag 5 maart speciaal de poort van het voorplein open tussen 10:30 en 13:30 uur. Toegang hiervoor is gratis. Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl/hackfort.

Bloemenpracht en lentekriebels

Landgoed Hackfort kenmerkt zich door het prachtig bewaarde cultureel erfgoed omringd door het typische kleinschalig landschap. Met tientallen authentieke boerderijen, het kasteel met wandelbos, koetshuis, watermolen, graanakkers en bloemenweides nodigt het landgoed uit voor heerlijke wandelingen. In het voorjaar is het landgoed op z’n mooist. De voorjaarsbloeiers, ook stinzenplanten genoemd, tonen de natuur in al haar pracht en zorgen voor de heerlijke lentekriebels.

Wisselende bloementapijten en handige bloeikalender

Op 5 maart stellen boswachters van Natuurmonumenten wandelaars in de gelegenheid de paden op het voorplein te bewandelen. Onderweg vertellen ze graag meer over de kleurrijke voorjaarsbloeiers. Over de verschillen tussen lente- en zomerklokjes of tussen het vingerhelmplantje en de holwortel bijvoorbeeld. Later in het voorjaar zijn er bovendien steeds wisselende tapijten van bloemen te ontdekken, waar landgoed Hackfort in Gelderland en ver daarbuiten bekend om staat. Aanmelden voor 5 maart is niet nodig. Leuke bloemenweetjes, tips voor de mooiste bloemenroutes en handige bloeikalenders zijn te vinden via www.natuurmonumenten.nl/hackfort.

