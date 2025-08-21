Basisscholen krijgen bijenles via nieuw educatieprogramma

VORDEN – Kinderen door heel Nederland leren vanaf dit schooljaar meer over het belang van bijen, biodiversiteit en natuur. De Bijenstichting lanceert het gratis educatieprogramma Kinderen op Bijles voor basisscholen. Met digitale én fysieke lesmaterialen kunnen leerkrachten direct aan de slag, zonder voorbereidingstijd.

“Veel kinderen kennen de honingbij, maar weten niet dat er in Nederland ruim 360 soorten wilde bijen leven,” zegt Jaap Molenaar, oprichter van de Bijenstichting. “Die staan onder druk. Het is belangrijk dat toekomstige generaties begrijpen waarom bijen onmisbaar zijn voor ons ecosysteem en onze voedselvoorziening.”

Les in én buiten de klas

Het programma bevat digitale lessen, een bijenhotel, bloemenzaden, bloembollen, een kinderboek en zoekkaarten. Zo leren kinderen niet alleen in de klas, maar ook in de praktijk. Scholen worden volledig ontzorgd met het pakket.

Scholen in Gelderland en omstreken kunnen gratis deelnemen dankzij steun van bedrijven, fondsen en particulieren. Met een bijdrage van €150 kan één basisschool een volledig schooljaar meedoen. Inmiddels staat al een groot aantal scholen op de wachtlijst.

Oproep aan bedrijven

De Bijenstichting doet een beroep op bedrijven en organisaties in Gelderland om het project te steunen. “Bedrijven kunnen concreet bijdragen aan natuureducatie én hun maatschappelijke betrokkenheid zichtbaar maken,” aldus Molenaar.

Meer informatie en steunopties: www.bijenstichting.nl/kinderen-op-bijles

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in