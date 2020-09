‘Dilana’s Muzikale Kastelen Fietstocht’

VORDEN – Een ontspannen fietstocht met alle mooie dingen van het leven. Het fraaie Achterhoekse coulissenlandschap, een hapje, een drankje en de klanken van rasartieste Dilana Smith. Kortom ‘Dilana’s Muzikale Fietstocht,’ met de rockchick zelf als reisleidster voorop. Een unieke fietstocht van 19 kilometer in de fraaie bosrijke omgeving van Vorden met 3 kasteel-concerten op schitterende locaties door zangeres Dilana met begeleiding van gitarist Jeff Zwart. Ook inbegrepen een korte, maar prachtige parkwandeling met veel natuurschoon rondom een van de kastelen. Dilana fietst en wandelt de hele middag mee met de deelnemers die onderweg naar hartenlust met haar kunnen babbelen. Het is een voortvloeisel uit de al snel volgeboekte en zeer succesvolle kastelentocht, begin augustus.

Tevens bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het afsluitende diner, van 17.00 tot 19.00 uur, om hiermee een gemiddelde zondagmiddag te promoveren tot een onvergetelijke zondagmiddaggebeurtenis, in de tuin van café-restaurant De Herberg in Vorden. Als extra toetje bovenop al het lekkers dat geserveerd zal worden zal Dilana in de tuin ook nog een paar prachtige nummers zingen. Deelname aan deze exclusieve concertfietstocht bedraagt € 37,50 per persoon, exclusief diner, en € 57,50 per persoon inclusief diner, met inbegrepen 3 consumpties in de vorm van een biertje, wijn of fris.

De tocht start zondagmiddag om exact 13.00 uur vanaf het marktplein in de Dorpsstraat in Vorden. Er zal koers gezet worden naar Kasteel Hackfort voor het 1e concert van 30 minuten, vervolgens gaat de tocht naar Kasteel De Wildenborch voor het 2e concert van 30 minuten. Het derde concert, de kers op de taart van 45 minuten, vindt plaats in de schaduw van Kasteel Vorden. De ‘slotetappe’ eindigt om 17.00 uur op de markt, in het centrum van Vorden. Fietsen maakt hongerig. De deelnemers aan het diner zullen in de tuin van De Herberg nog genieten van een ‘after party’ in de vorm van een overheerlijke dinersessie, onder het mom ‘Meet, greet & eat’ met Dilana.

Aanmelden en uw deelname voldoen kan via website Dilanarocks.com of billetto.nl (Dilana’s kastelen fietstocht), en voor het huren van een fiets à € 10 kan gereserveerd worden bij André Schröer via info@buroasv.nl of telefonisch 0575-551038.

Dilana timmert ondertussen gestaag en hard verder aan haar carrière. Zo geeft ze een unieke theatershow op donderdag 29 oktober in het Atlas Theater in Emmen, getiteld ‘Dilana Smith – Legendary Rock Chicks’, waarin ze op geheel eigen wijze nummers brengt van onder andere Janis Joplin, Stevie Nicks, Cindy Lauper, Tina Turner en haarzelf.