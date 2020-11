Geen open dagen, wel mooie vooruitzichten

VORDEN – Het is alweer 1,5 jaar geleden dat kasteel Hackfort door Natuurmonumenten feestelijk heropend is na een grondige verbouwing. Er wordt ondertussen al flink genoten van de vakantiesuites in het kasteel en tijdens de Open Monumentendagen hebben mensen -ondanks corona – toch een kijkje in het souterrain kunnen nemen. Het beloofde Open weekend van het gehele kasteel, dat half november aanstaande gepland stond, gaat helaas niet door. Toch wordt er achter de schermen doorgewerkt om delen van het kasteel vaker beleefbaar te maken voor mensen uit de omgeving, zoals freule Sannie dat altijd beoogd heeft, en uit het gehele land.

Verhalen uit de oude doos

Tijdens de heropening kwamen vanuit meerdere kanten enthousiaste reacties van mensen die mee willen helpen aan het nog verder beleefbaar maken van delen van het kasteel. De één bracht oude foto’s, een ander kwam zelfs aanzetten met de oude schoenen van de baron. Voor deze materialen wordt een plekje in het kasteel gezocht. Weer een ander wist te verhalen op onbekende anekdotes en ook boden enkelen zich spontaan aan om als vrijwillige gastheer/dame in de toekomst souterrainbezoek mogelijk te maken.

Toekomstmuziek

Vooruitkijkend op een tijd zonder strenge coronamaatregelen, smeden de boswachters mooie plannen. Opnieuw op het jaarprogramma staat een weekendopening van het gehele kasteel, waarbij je dan ook kunt genieten van de prachtige suites in het kasteel zonder daarvoor een overnachting te hoeven boeken. Natuurlijk blijft de Keuken van Hackfort doorgaan met een mooi aanbod van concerten in de Van Westerholtzaal. Ook worden excursies op landgoed georganiseerd.

Dwalen door de kelders

Met behulp van de enthousiaste gastheren/dames werkt Natuurmonumenten toe naar een vaste openstellingsdag per maand van het souterrain. Zodra je over de drempel stapt van het souterrain, de kelder van het kasteel, ervaar je plots hoe oud het kasteel is. Staand onder de gewelven en naast de dikke muren waan je je zo in de middeleeuwen. Ook is hier de nodige informatie over de geschiedenis van Hackfort te lezen. Een bezoekje waard!

Door de grilligheid van Corona is nog niet te zeggen wanneer we het souterrain kunnen openstellen. Maar we zorgen ervoor dat zodra dit veilig kan, we in de startblokken staan.

Tot die tijd…

is het buiten uiteraard ook heerlijk vertoeven op het landgoed. U kunt genieten van het aanzicht van de prachtige moestuin, de Hof van Hackfort, die er nog altijd mooi bij ligt. De excursies kunnen we helaas tot eind van het jaar niet door laten gaan, maar u bent welkom om heerlijk te komen wandelen over de routes. Daarvoor is het wel fijn als u probeert op rustige tijden te gaan wandelen, zodat we met zijn allen kunnen blijven genieten!