Landgoedwandeling rond Kasteel Vorden
VORDEN – Op dinsdag 30 september 2025 organiseren de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen een herfstwandeling over landgoed Vorden. Het gebied rond het iconische Kasteel Vorden staat bekend om zijn oude gemengde bossen. Juist in de herfst zorgen die voor een kleurrijk decor met kans op bijzondere paddenstoelen.
Tijdens de circa 2,5 uur durende tocht neemt de boswachter de deelnemers mee langs de mooiste plekken van het landgoed en vertelt over de geschiedenis van zowel het kasteel als de omliggende natuur. Bij zonnig weer krijgt de wandeling letterlijk een gouden randje.
Vooraf reserveren is verplicht en kan via glk.nl/excursies. Het aantal plaatsen is beperkt.
📅 Datum: dinsdag 30 september 2025, start 10.00 uur
📍 Locatie: Landgoed Vorden / Kasteel Vorden
💶 Kosten: €6 p.p. | kinderen 4–12 jaar €3 | donateurs €3 | donateurs-kinderen €1,50 (op vertoon GLK-pas)
🔗 Info & reserveren: www.glk.nl/excursies
