Oerrr lammetjesdag bij schaapskooi Grote Veld

VORDEN – Bij schaapskudde de Belhamel in het Grote Veld is het feest! Er zijn namelijk weer lammetjes geboren en dat wordt gevierd tijdens de OERRR Lammetjesdag op zaterdag 25 maart van 10:00 tot 14:00 uur. De boswachters van Natuurmonumenten en de herders van schaapskudde de Belhamel hebben allerlei leuke activiteiten voorbereid, zoals een speurtocht, een blote voetenpad, lammetjes kijken en schapendemonstraties.

Tijdens de Lammetjesdag kun je wandelen rondom de schaapskooi en de lammetjes bewonderen. Kinderen kunnen meedoen aan de speurtocht “Brammetje het Lammetje” en iedereen kan het blote voetenpad trotseren. Daarnaast zijn er kraampjes met handgemaakte producten en is er een knutselhoek voor kinderen. Ook kun je genieten van een hapje en drankje verzorgd door vrijwilligers van schaapskudde de Belhamel. En voor wie geïnteresseerd is in het werk van boswachters en herders, is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan.

Op gezette tijden zijn er schapendemonstraties in de wei tegenover de kooi, waarbij je kunt zien hoe de herder de schapen drijft. Dit belooft een waar spektakel te worden!

Tickets voor de OERRR Lammetjesdag zijn te boeken op oerrr.nl/lammetjesdagen. Natuurmonumenten- en OERRR-leden hebben gratis toegang, kinderen van niet-leden betalen €2,50 per kind. Door een tijdsblok te reserveren, wordt de drukte gespreid. Per tijdsblok van 1 uur is er ruimte voor 200 bezoekers. De totale duur van de activiteit is ongeveer anderhalf uur, dus zorg dat je op tijd bent.

Als je kind ter plaatse OERRR lid wordt, krijgt hij of zij een superleuke lammetjes knuffel als welkomstgeschenk.

Houd er rekening mee dat er geen toilet aanwezig is en dat honden niet zijn toegestaan. Lammetjes knuffelen kan niet, maar kijken natuurlijk wel! Parkeren kan in het weiland tegenover de schaapskooi, maar het aantal parkeerplaatsen is beperkt, dus kom zoveel mogelijk op de fiets.

Het Grote Veld is een afwisselend wandelgebied met bos, hei en bijzondere bewoners. Een gebied waar je nog kunt verdwalen. De schaapskudde de Belhamel helpt bij het heidebeheer van Natuurmonumenten in het Grote Veld door ongewenste grassen tussen de heide weg te grazen en zo de heide gezond en vitaal te houden.

Kortom, de OERRR Lammetjesdag belooft een gezellig en leerzaam uitje te worden voor jong en oud!

