VPRO Tegenlicht Meet-Up over AI en vrije wil in Bibliotheek Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Op vrijdag 20 februari 2026 organiseert de Bibliotheek Lichtenvoorde een VPRO Tegenlicht Meet-Up met als thema: Openen nieuwe superchips de deur voor computers met vrije wil? De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur en is gratis toegankelijk; aanmelden vooraf is gewenst.

Tijdens de Meet-Up kijken bezoekers gezamenlijk een aflevering van VPRO Tegenlicht, waarna het gesprek wordt voortgezet over de snelle ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie. Centrale vragen zijn onder meer of kunstmatige systemen ooit kunnen denken, leren of zelfs een vorm van eigen wil kunnen ontwikkelen, en wat dat betekent voor de mens en de samenleving.

Het gesprek staat onder leiding van moderator Lars ten Dolle. Hij gaat in gesprek met Joris Krijger, techniekfilosoof en AI-ethicus, en Cees Zweistra, expert op het gebied van technologie, identiteit en sociale relaties. Samen verkennen zij de impact van superchips en kunstmatige intelligentie op het dagelijks leven.

De Meet-Up is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in technologie, AI en de toekomst van de samenleving. Vragen stellen en meepraten wordt nadrukkelijk aangemoedigd.

Aanmelden en meer informatie:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten