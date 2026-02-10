VPRO Tegenlicht Meet Up over vertrouwen en wederkerigheid in Bredevoort

208 keer bekeken

BREDEVOORT – Op vrijdag 20 februari 2026 vindt in de Koppelkerk in Bredevoort een VPRO Tegenlicht Meet Up plaats met als thema vertrouwen en wederkerigheid. Moderator Esther Ruesen gaat die avond in gesprek met Ruben Beijl en Robin Koster, auteurs van het boek Tijd voor vertrouwen.

Centraal staat de vraag hoe vertrouwen opnieuw kan worden opgebouwd tussen overheid en inwoners, en tussen inwoners onderling. Daarbij wordt ingezoomd op ervaringen uit burgerberaden en de lessen die daaruit te trekken zijn voor samenwerking en democratische vernieuwing. Niet slogans, maar praktijkervaringen en afwegingen tussen waarden, belangen en gevolgen vormen de basis van het gesprek.

Tijdens de Meet Up wordt ook stilgestaan bij situaties waarin het schuurt, bijvoorbeeld wanneer minderheidsstemmen het gesprek een andere richting geven. De bedoeling is om samen te onderzoeken hoe uiteenlopende inzichten toch kunnen leiden tot een breed gedragen koers.

De organisatie hoopt bezoekers handvatten en taal mee te geven om gesprekken in de eigen omgeving zorgvuldiger en eerlijker te voeren. De avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in democratische vernieuwing en maatschappelijke dialoog.

De Meet Up begint om 20.00 uur, met inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis; een donatie is welkom. Aanmelden vooraf wordt op prijs gesteld via

👉 https://www.koppelkerk.nl/meetup

Meer informatie:

👉 https://www.koppelkerk.nl

