Boerenerfconcert Oost Klassiek met Belcanto & Beyond in Vragender

VRAGENDER – Oost Klassiek sluit zondag 7 september het zomerseizoen af met het derde en laatste Boerenerfconcert van dit jaar. Het optreden vindt plaats in de sfeervolle tuinkas van Achterhoeks Goed aan de Vragenderweg 64b. Het concert begint om 11.00 uur.

Tijdens deze editie treedt het trio Belcanto & Beyond op. Sopraan Helen Massey, mezzo-sopraan Janneke Schaareman en pianiste Cathelijne Maat brengen een gevarieerd programma met muziek uit verschillende eeuwen. Van de barok van Purcell en Monteverdi tot opera’s van Mozart en Offenbach en de bruisende composities van Bernstein. Het concert belooft een theatrale reis vol drama, passie en ontroering.

De Boerenerfconcerten van Oost Klassiek zijn laagdrempelig en bedoeld om bezoekers te laten genieten van klassieke muziek in de buitenlucht op bijzondere locaties. Het advies is om, indien mogelijk, een eigen stoel mee te nemen, aangezien er niet altijd voldoende stoelen beschikbaar zijn.

Bezoekers zijn welkom vanaf 11.00 uur. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee gescho

