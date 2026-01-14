Vrijwilligers gezocht voor Tegenlicht Meet-ups in Lichtenvoorde en Winterswijk

LICHTENVOORDE/WINTERSWIJK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de organisatie van Tegenlicht Meet-ups in Lichtenvoorde en Winterswijk. Tijdens deze bijeenkomsten gaan bezoekers met elkaar in gesprek over actuele maatschappelijke thema’s, geïnspireerd door het VPRO-programma Tegenlicht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Wat zijn Tegenlicht Meet-ups?

Een Tegenlicht Meet-up is een publieksbijeenkomst waarin inwoners, experts en betrokkenen samen in gesprek gaan. Dat gebeurt naar aanleiding van één aflevering of rond een breder thema dat in meerdere afleveringen van Tegenlicht aan bod komt. De meet-ups bieden ruimte voor verdieping, discussie en ontmoeting.

Wat ga je doen als vrijwilliger?

Vrijwilligers kunnen op verschillende manieren bijdragen. Op de dag zelf help je bijvoorbeeld met het klaarzetten van stoelen, het ontvangen van bezoekers en het schenken van koffie en thee. Wie dat leuk vindt, kan ook deelnemen aan het redactieteam en meewerken aan de voorbereiding, zoals het uitwerken van thema’s, het samenstellen van het programma en het benaderen van sprekers. De invulling gebeurt in overleg en is flexibel.

Wat krijg je ervoor terug?

Vrijwilligers ontvangen een gratis bibliotheeklidmaatschap, maken deel uit van een betrokken en gezellige groep en zijn welkom op de jaarlijkse kerstborrel van de Bibliotheek.

Aanmelden of meer informatie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Lieke Ruesink via lieke.ruesink@oostachterhoek.nl. Graag naam, woonplaats en telefoonnummer vermelden; de Bibliotheek neemt daarna contact op.

Met hulp van vrijwilligers blijven de Tegenlicht Meet-ups een plek voor inspiratie en gesprek in de Achterhoek

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)