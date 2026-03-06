Vrouwelijke kandidaten organiseren actie voor Internationale Vrouwendag in Doetinchem

DOETINCHEM – In aanloop naar Internationale Vrouwendag organiseren vrouwelijke kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zaterdag 7 maart een gezamenlijke actie in de binnenstad van Doetinchem. De bijeenkomst begint om 11.00 uur op het Simonsplein.

Advertentie

Het initiatief komt van Nikki van Drunen (GroenLinks-PvdA) en Ilva van Schravendijk (D66). Met de actie vragen zij aandacht voor het jaarthema #nietmijnrecht en het belang van gelijke rechten en kansen voor vrouwen.

Aan de actie nemen kandidaten deel van verschillende politieke partijen in Doetinchem, waaronder GroenLinks-PvdA, CDA, VVD, PvLM, D66, Lokaal Belang Doetinchem, ChristenUnie-SGP en Volt. Door samen op te trekken willen zij laten zien dat samenwerking over partijgrenzen heen mogelijk is wanneer het gaat om fundamentele rechten en gelijkwaardigheid.

Tijdens de actie maken de kandidaten een ronde langs vrouwelijke ondernemers in de binnenstad. Ook gaan zij op het Simonsplein in gesprek met inwoners over gelijke kansen voor vrouwen, zowel lokaal als wereldwijd.

Met de gezamenlijke actie willen de deelnemers aandacht vragen voor solidariteit, zichtbaarheid en de positie van vrouwen in de samenleving. Internationale Vrouwendag wordt wereldwijd jaarlijks gevierd op 8 maart.