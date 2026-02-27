Walk in Freedom verbindt Dinxperlo en Bocholt opnieuw

198 keer bekeken

DINXPERLO – Op zondag 29 maart 2026 organiseren de Nederlandse stichting DinXperience en het Duitse Bürgerinitiative Dinxperwick opnieuw de grensoverstijgende wandeltocht Walk in Freedom. De tocht verbindt wandelen, geschiedenis en ontmoeting tussen Nederland en Duitsland.

Na de succesvolle editie vorig jaar – precies 80 jaar na de bevrijding – krijgt het initiatief een vervolg. Toen werd de route van de bevrijders van Dinxperlo gelopen, van Kleve richting Nederland. De belangstelling was groot. Daarom is besloten om de komende vijf jaar jaarlijks een nieuwe grensroute te organiseren.

In 2026 voert de tocht van Dinxperlo naar Bocholt. Daarna volgen routes richting Aalten, Anholt en Varsseveld. Samen vormen ze een zogenoemd ‘klavertje vier’, symbool voor vrijheid, verbondenheid en hoop.

Onderweg is aandacht voor de geschiedenis van 1940-1945. Zo wordt stilgestaan bij het feit dat 85 procent van Bocholt tijdens de oorlog werd verwoest door bombardementen. De route, uitgezet door Erik Schuurman, voert langs bijzondere plekken, waaronder een nog toegankelijke luchtbeschermingsbunker uit de Tweede Wereldoorlog in Bocholt.

Walk in Freedom 2026 biedt vier afstanden: 5, 10, 20 en 30 kilometer. Deelnemers ontvangen een routeboekje en volgen duidelijke bewegwijzering. Er is dit jaar geen gezamenlijke intocht; die staat gepland voor 2030. Op het eindpunt in Bocholt is horeca aanwezig.

Ongeveer de helft van de inschrijvingen komt uit Duitsland, de andere helft uit Nederland. Inschrijven kan via www.walkinfreedom.eu (NL) of www.walkinfreedom.de (DE).

