Wat verandert er op 1 januari 2026? Dit moet je weten

Per 1 januari 2026 veranderen opnieuw verschillende regels die direct invloed hebben op inkomens, toeslagen en werk. Het gaat om landelijke maatregelen die ook inwoners van de Achterhoek raken.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Het minimumuurloon stijgt naar € 14,71 bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder. Alle belangrijke uitkeringen – waaronder AOW, bijstand, WW en WIA – gaan eveneens omhoog door indexatie.

Voor ouders verandert er veel. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd: werkende ouders met een gezamenlijk inkomen tot € 56.412 krijgen straks 96% vergoed van de kosten tot de maximum uurprijs. Ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget stijgen licht.

De Participatiewet wordt eenvoudiger. Mensen die vanuit de bijstand werken, mogen meer bijverdienen. Kleine giften tot € 1.200 per jaar hebben geen gevolgen meer voor de uitkering. Gemeenten kunnen bijstand voortaan met terugwerkende kracht toekennen om schulden te voorkomen.

Daarnaast gaan op 1 januari voor ruim 9,5 miljoen Nederlanders de pensioenen over naar het nieuwe pensioenstelsel.

Voor werknemers met zwaar werk stijgt de RVU-vrijstelling naar € 2.357 per maand. De AOW-leeftijd blijft 67 jaar.

Werkgevers krijgen te maken met wijzigingen in het loonkostenvoordeel (LKV): het LKV voor oudere werknemers vervalt, maar voor werknemers met een arbeidsbeperking wordt het voordeel juist verruimd.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)