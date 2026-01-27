Wereldmarkt bij Kringloop Aktief in Groenlo

85 keer bekeken

GROENLO – Woensdag 4 februari staat Kringloop Aktief aan de Zuidgang 1A volledig in het teken van een Wereldmarkt. Bezoekers kunnen die dag terecht voor gebruiksvoorwerpen, decoratie en kleding uit verschillende landen.

Tijdens de Wereldmarkt komen uiteenlopende sferen samen. In de winkel zijn invloeden te zien uit onder meer Afrika, Azië, Noorwegen en Nederland. Kleuren, patronen en stijlen zorgen voor een gevarieerd aanbod, bedoeld voor bezoekers die op zoek zijn naar iets unieks.

De Wereldmarkt heeft ook een duidelijk maatschappelijk karakter. Vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen mee bij de opbouw en organisatie. Daarnaast krijgen nieuwkomers in Nederland de kans om de taal te oefenen en ondersteuning te bieden in de winkel. Medewerkers van Sius verzorgen die dag gratis koffie met een Hollandse verrassing.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij Kringloop Aktief. Volgens de organisatie groeit het aantal bezoekers dat bewust kiest voor hergebruik. Voor kinderen zijn er spelletjes en een speuractiviteit, waardoor de Wereldmarkt ook geschikt is als uitje voor gezinnen, bezoekers uit de regio en vakantiegangers.

De Wereldmarkt is te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De winkel is rolstoelvriendelijk en wordt ook na deze dag regelmatig aangevuld met nieuw aanbod.

