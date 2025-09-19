Aadje Piraatje verovert Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zondag 28 september om 15.30 uur brengen meestervertellers Kaatje en Maatje de verhalen van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma over Aadje Piraatje tot leven. In deze muzikale familievoorstelling staat het thema onbeperkt centraal.

Samen met theatercollectief Piraat zorgen Kaatje en Maatje voor muziek, humor en vuurwerk op het podium. De voorstelling is geschikt voor kinderen van 3 t/m 9 jaar. “Een avontuur waarbij je je vingers mag aflikken – want dat mag als je piraat bent,” aldus de makers.

📅 Zondag 28 september 2025, 15.30 uur

📍 Winterswijk

💶 Info en kaarten: www.oostachterhoek.nl/zooo

Wist je dat Aadje Piraatje al sinds 2007 kinderen laat genieten van stoere piratenavonturen in prentenboeken én theater?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)