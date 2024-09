Animatie-proeverij in de bieb voor kinderen en ouders

WINTERSWIJK – Op zondag 22 september zijn alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar, samen met hun ouders, welkom in de Bibliotheek Winterswijk voor een animatie-proeverij. Tijdens deze activiteit ga je zelf aan de slag met het maken van een animatie of tekenfilm. De activiteit is gratis, maar aanmelden is verplicht. De workshop is bedoeld voor kinderen en hun ouders, maar grootouders zijn ook welkom. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/zooo.

Maak je eigen animatie of tekenfilm! Tijdens de animatie-proeverij kun je met behulp van verschillende technieken je eigen filmpje creëren. Ga je voor een flipbook (digitaal of analoog), een kleianimatie in de stijl van Buurman en Buurman, of liever een digitale tekenfilm met een stylus? Of probeer gewoon alles uit!