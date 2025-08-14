ANWB-outlet Winterswijk wordt volwaardige winkel

WINTERSWIJK – De ANWB-outlet aan de Wooldstraat 26 in Winterswijk wordt omgebouwd tot een volwaardige ANWB-winkel. De huidige outlet sluit op donderdag 28 augustus, waarna een verbouwing van zes weken volgt. De opening van de nieuwe winkel staat gepland voor dinsdag 14 oktober.

De outlet, die in januari vorig jaar werd geopend als pilot, bood op 450 m² een breed assortiment kleding, koffers en kampeerartikelen uit eerdere collecties tegen scherpe prijzen. De proef bleek succesvol: bezoekers en leden reageerden enthousiast, waardoor ANWB besloot het concept om te vormen naar een reguliere winkel.

Een deel van het outletassortiment blijft behouden, maar het accent komt te liggen op het vertrouwde ANWB-aanbod. Bezoekers vinden er straks onder meer wandelschoenen, outdoorjassen, fietshelmen, waterdichte rugzakken en reisaccessoires. Ook blijft de ANWB-webwinkel 24 uur per dag beschikbaar voor online aankopen.

