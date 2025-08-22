Atelier Mondriaan: Museum Villa Mondriaan opent deuren voor jong talent

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan biedt dit najaar beginnende kunstenaars uit de regio een bijzondere kans. Met de tentoonstelling Atelier Mondriaan | Kunstenaars aan het werk stelt het museum van 8 november 2025 tot en met 3 mei 2026 zijn ruimtes open als tijdelijk atelier voor opkomend talent.

Kunstenaars aan het werk

Zes kunstenaars, verdeeld in tweetallen, krijgen ieder twee maanden de gelegenheid om hun atelier in te richten in de villa waar Piet Mondriaan zijn carrière begon. De ateliers worden niet alleen werkplekken, maar ook ontmoetingsplaatsen waar uitwisseling, reflectie en dialoog met publiek, collega’s en het museum centraal staan. Bezoekers krijgen zo een unieke inkijk in het creatieve proces.

Nieuwe manier van kunst beleven

Volgens Joris Kok, directeur a.i. van Villa Mondriaan, draait het in deze tentoonstelling niet om het eindresultaat, maar om het maakproces zelf. “Villa Mondriaan biedt de ruimte om te maken, een plek voor experiment en kruisbestuiving. Hier wordt kunst letterlijk in het museum gemaakt, zichtbaar voor iedereen. Dat maakt elke dag van de tentoonstelling uniek.”

Opening en aanmelding

De tentoonstelling wordt feestelijk geopend tijdens het Atelierweekend op 8 en 9 november 2025. Dan presenteren de eerste kunstenaars hun werkpraktijk aan het publiek.

Jonge kunstenaars uit de regio die willen deelnemen, kunnen zich tot en met 15 september aanmelden via de open call op villamondriaan.nl/open-call-atelier-mondriaan. De selectie wordt begin oktober bekendgemaakt.

