Bas Haring geeft lezing over Kunstmatige Intelligentie in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zondag 2 februari organiseert de Bibliotheek Winterswijk een inspirerende lezing van Bas Haring over kunstmatige intelligentie (AI). De lezing start om 14.00 uur. Aanmelden kan via de website www.oostachterhoek.nl/zooo of in de bibliotheek. De toegangsprijs is € 2,50, inclusief koffie of thee.

Kunstmatige Intelligentie

Wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk? AI, ook wel ‘computer-slimheid’, speelt een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Het maakt dingen makkelijker, maar roept ook vragen op. Zullen apparaten ooit slimmer worden dan mensen? En wat staat ons in de toekomst te wachten? Tijdens de lezing geeft Bas Haring een toegankelijke en frisse kijk op deze fascinerende ontwikkelingen.

Over Bas Haring

Bas Haring is filosoof, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijke werken, en televisiepresentator. Hij promoveerde in Kunstmatige Intelligentie en is bijzonder hoogleraar Publiek begrip van wetenschap aan de Universiteit Leiden. Haring staat bekend om zijn vermogen om complexe onderwerpen helder en begrijpelijk te maken voor een breed publiek.

