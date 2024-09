Bibliotheek viert ‘eigenwijs’ kinderboekenfeest

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Van woensdag 2 tot en met zondag 13 oktober 2024 is het weer Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Lekker eigenwijs’. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert daarom een groot Kinderboekenfeest voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Op zondag 13 oktober, van 14.00 tot 17.00 uur, is de Bibliotheek Winterswijk dé plek om te zijn voor eigenwijze en minder eigenwijze kinderen. Met speciale gasten Pépé Smit, Annet Jacobs en theatergroep ZieZus belooft het een fantastische middag te worden. Gratis kaarten zijn te reserveren via www.oostachterhoek.nl/kinderboekenfeest. En… je mag lekker eigenwijs verkleed komen! Per kind mag één volwassene mee; graag apart aanmelden.

Speciale gasten

Tijdens het kinderboekenfeest zijn theatergroep ZieZus, schrijfster Annet Jacobs en illustratrice Pépé Smit te gast. Pépé Smit, bekend van de boeken over Fred het hert, verzorgt een verrassende voorstelling. Annet Jacobs, schrijfster van onder andere Het Slijmboek en de TikTokboeken, vertelt over en leest voor uit haar boeken. Beide auteurs zullen ook signeren, en boekhandel Kramer is aanwezig met een stand vol prachtige boeken van deze schrijvers.

Theatervoorstelling

Als afsluiter staat ‘ZieZus eigenZinnig theater’ op het programma. In de voorstelling Lekker eigenwijs mogen de kinderen zelf bepalen wie de hoofdrol speelt en misschien zelfs meespelen. Ze beleven de gekste avonturen met wonderlijke personages. Maar… is eigenwijs zijn altijd leuk, of kan het soms ook problemen opleveren?

Nog veel meer!

Naast de speciale gasten zijn er diverse creatieve workshops, van greenscreenactiviteiten tot schminken, knutselen en een spannende speurtocht. En… er is nog veel meer leuks te beleven!

