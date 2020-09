Boogie Woogie innoveert: nieuwe activiteiten in 2020-2021

WINTERSWIJK – In de maand oktober start Boogie Woogie Cultuurcentrum met een aantal nieuwe activiteiten. Het betreft hier een serie lessen om kennis te maken met diverse theatervormen en een cursus over de geschiedenis van de blues.

Theatervormen

Theatervormen omvat een serie van 6 lessen voor deelnemers in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. In deze cursus komen 3 verschillende theatervormen (elk bestaande uit 2 lessen) aan bod.

Get up stand up!

Klim op het podium en laat zien waar jij voor staat! Pesten, discriminatie, seksualiteit, criminaliteit. Allemaal voorbeelden van onderwerpen waar jongeren steeds vroeger mee te maken krijgen. Maar zulke onderwerpen aansnijden, een mening een vorm geven of überhaupt benoemen is tegenwoordig een stuk moeilijker. Er wordt toegewerkt naar een korte act/presentatie.

Theatersport/ improvisatie

Bij improvisatie theater verzin je ter plekke je personage/locatie/tekst en kunnen de meest grappige en gekke situaties ontstaan. Je leert deze technieken door middel van theatersport spellen die bekend zijn van bijvoorbeeld het TV programma ‘De Lama’s‘.

Improvisatie theater is gebaseerd op vertrouwen en respect binnen een groep en helpt jongeren uit hun hoofd te komen en samen te werken.

What’s your talent?

Zingen, dansen, acrobatiek maar ook rekenen, met je oren flapperen, scheel kijken, op één been staan terwijl je het ‘Wilhelmus’ zingt. Ieder heeft zo zijn eigen talent. In dit integratieproject dagen we leerlingen uit elkaar en elkaars talenten te leren kennen. We gaan opzoek naar waardering en respect voor ieders eigen talent. Daarbij gebruiken we theater om deze zoektocht te ondersteunen en te begeleiden.

Docent is Kelly Roemaat. De lessen starten op donderdag 1 oktober, van 19.00 – 20.30 uur en zijn wekelijks. De kosten bedragen € 97. Opgeven mogelijk t/m maandag 28 september.

Geschiedenis van de blues (een cursus in 8 delen)

The Blues is een muziekstroming die ruim 100 jaar geleden ontstond op en rond de katoenplantages van de Mississippi Delta en op de grote prison farms.

Vanaf halverwege de jaren twintig van de vorige eeuw werd the Blues ook vastgelegd op plaat. Grote voorbeelden uit die tijd zijn o.m. Charlie Patton en de fenomenale Robert Johnson. Zij konden niet vermoeden dat hun muziek nog steeds als voorbeeld geldt voor artiesten van nu.

In acht lessen wordt de geschiedenis van de Blues uit de doeken gedaan. Veel verhalen en natuurlijk veel (krasserige) geluidsfragmenten, geïllustreerd met fraai beeldmateriaal. Na afloop van elke cursusbijeenkomst ontvangen de deelnemers een CD met daarop de muziek die is besproken.

De cursus is geschikt voor iedere liefhebber. De lessen worden gegeven door blueskenner Sjoerd Kemeling. De eerste les is op woensdag 7 oktober van 19.30 – 21.30 uur (inclusief pauze). De kosten bedragen € 50 excl. btw (21 jaar en ouder) voor de hele cursus. Opgeven kan t/m vrijdag 2 oktober.

Geef je bij belangstelling voor een van de cursussen z.s.m. op want vol is vol!

