WINTERSWIJK – Sinds afgelopen woensdag is Boogie Woogie weer open voor individuele lessen en ensembles voor leerlingen t/m 17 jaar. Docenten en leerlingen werden welkom geheten in een gebouw versiert met ballonnen. Daarnaast was er voor de leerlingen een tractactie. Zowel leerlingen als docenten zijn enorm blij dat na een jaar van online lessen het gelukkig weer mogelijk is om elkaar fysiek te ontmoeten. Natuurlijk zijn er nog beperkingen maar het begin richting een volledige openstelling is er.

CultuurKwartier Orkest

Naast online activiteiten, inmiddels een vaste waarde in het aanbod van de organisatie, wordt op 2 juni gestart met de eerste repetitie van het CultuurKwartier Orkest (CKO) in de concertzaal van Boogie Woogie. De leerlingen worden hiervoor benaderd door hun docent. Het nummer Happy van Pharrell Williams, al in de online lessen met de leerlingen doorgenomen, wordt ingestudeerd om op een later moment live uit te voeren. Het is best spannend om te zien en te horen of alle stemmen goed boven elkaar gezet kunnen worden na een voorbereiding op afstand. Het CKO is in het leven geroepen om jonge muzikanten, die ongeveer 3 jaar les hebben, orkestervaring op te laten doen. Het orkest wordt aangevuld met ervaren muzikanten waardoor sneller vooruitgang kan worden geboekt omdat iedereen elkaar helpt. Samen muziek maken, het mooiste wat er is. En het is nog gezellig ook!

Docentenconcert online

Dit jaar is er geen docentenconcert in de concertzaal maar zijn de docenten online te beluisteren. De verschillende onderdelen zijn nu al te zien en te beluisteren via www.boogiewoogie.nl Een echte aanrader! Ensembles, bands, duo’s, trio’s, solo’s, alles komt voorbij en het repertoire is qua stijlen zeer divers.

Opnamestudio klaar!

De opnamestudio bij Boogie Woogie is gebruiksklaar! Lekker jammen en opnemen is vanaf nu mogelijk! Of het volgen van een cursus opnametechniek, mastering of bandcoaching en natuurlijk programming, looping en sampling.