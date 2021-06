Boogie Woogie’s kunst- en cultuurprogramma “Uit de Kunst” op stoom!

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Op 22 juni aanstaande is het de derde keer dat het informatieve radioprogramma ‘Uit de Kunst’ van Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur te beluisteren is. Uit diverse reacties blijkt dat het programma in een behoefte voorziet. Daarom gaan Boogie Woogie en RTV Slingeland vol enthousiasme verder met het brengen van lokaal nieuws over alles dat met kunst- en cultuur te maken heeft in de regio Winterswijk.

Inhoud programma komende uitzending

In elke uitzending zijn vaste rubrieken waarbij o.a. aandacht zal zijn voor wat geweest is, wat er op korte termijn gaat gebeuren en ook wat er in de nabije toekomst op de agenda staat. Dit geldt ook voor de uitzending die geagendeerd staat voor dinsdag 22 juni a.s., van 18.00 uur tot 19.00 uur. In deze ‘Uit de Kunst’ editie zullen docent gitaar Léon Venderbosch en balletdocent Milly Klein uit de doeken doen wat het belang is van de relatie tussen klassieke muziek c.q. ballet enerzijds en lichte muziekstijlen als pop, jazz en Urban Dance stijlen zoals HipHop anderzijds. Ook zal er aandacht zijn voor het komende afscheid van Milly Klein die, na vele jaren van optimale inzet voor Boogie Woogie, met pensioen zal gaan. In de vooruitblik komen o.a. projecten van Lang Leve kunst/ Cultuur-en Erfgoedpact voorbij, de lezing “Mondriaan in Muziek” (samenwerking met Villa Mondriaan), D-examenconcert, zomerconcert, balletuitvoering.

Frequentie

Tot en met de zomervakantie zijn er nog drie uitzendingen van “Uit de Kunst”. De eerstvolgende data zijn 13 juli, 24 en 31 augustus. Het streven is om daarna over te gaan naar tweewekelijkse uitzendingen.

Zowel RTV Slingeland als Boogie Woogie hopen met dit programma veel nieuwe luisteraars te trekken die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met welzijn, kunst en cultuur in de regio Oost-Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Vragen/ opmerkingen

Mochten er na een uitzending vragen zijn of aanvullende opmerkingen dan kan contact worden opgenomen met Boogie Woogie. Ook kan aandacht worden gevraagd voor relevante activiteiten op het terrein van kunst en cultuur die binnenkort van start gaan.

E: info@boogiewoogie.nl

T: 0543 51 55 69