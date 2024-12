Creatief tekenen met een 3D-pen in Winterswijk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Op donderdag 16 januari organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in haar vestiging in Winterswijk een unieke workshop tekenen met een 3D-pen. De activiteit start om 15.00 uur en is speciaal bedoeld voor kinderen uit groep 5 tot en met 8. De kosten bedragen € 2,50. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of bij een van de bibliotheken.

Teken in 3D!

Met een 3D-printerpen kun je letterlijk in de lucht tekenen! Maak een vliegend ruimteschip, een fantasiedier of een grappige robot. Laat je creativiteit de vrije loop en breng je ideeën tot leven in driedimensionale kunstwerken. Tekenen was nog nooit zo leuk en vernieuwend!

Wat is BIEBlab?

Het BIEBlab is een maandelijkse activiteit in vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. In Eibergen en Borculo wordt het BIEBlab één keer per maand georganiseerd; in Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk twee keer per maand. Het programma wordt afwisselend verzorgd door Culturije en de Bibliotheek Oost-Achterhoek zelf.

