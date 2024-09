CultuurKwartierOrkest Boogie Woogie op zoek naar nieuwe muzikanten

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – In 2022 introduceerde Boogie Woogie Cultuurcentrum een nieuw orkest: het CultuurKwartierOrkest (CKO). Dit orkest is opgericht om leerlingen die ongeveer drie jaar les hebben gehad de mogelijkheid te bieden om samen te spelen. De bezetting bestaat uit strijkers (violen, celli en contrabas), hout- en koperblazers, en een ritmesectie (gitaar, bas, toetsen en drums). Door deze diversiteit aan instrumenten, deelnemers van jong tot ietsje ouder, en de focus op nummers uit de pop-, jazz- en musicalgenres, is dit een unieke aanvulling op de samenspelmogelijkheden bij Boogie Woogie.

Het orkest heeft al vaak van zich laten horen, zowel bij optredens in het eigen gebouw als daarbuiten, zoals op de markt in Winterswijk en in een RTL TV-programma. Boogie Woogie is steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen voor het CKO, en daarvoor is natuurlijk een flinke bezetting nodig.

Wil je graag muziek van deze tijd spelen in een veelkleurig orkest? Meld je dan aan via fred@boogiewoogie.nl. De repetities zijn op woensdag van 18.00 tot 19.00 uur of van 19.00 tot 20.00 uur. Geef bij aanmelding aan welke repetitietijd het beste schikt, of als beide tijdstippen mogelijk zijn.

