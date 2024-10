Cursus ‘Fictie schrijven’ in de bieb

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Beginnende schrijvers kunnen vanaf 23 oktober in de Bibliotheek Winterswijk starten met een schrijfcursus gericht op fictie. Aanmelden kan in de bibliotheek of via www.oostachterhoek.nl/fictie. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek betalen voor deze vijfdelige cursus €50,00. Niet-leden zijn natuurlijk ook welkom, maar zij betalen €55,00.

Cursus ‘Fictie schrijven’

Loop je rond met een idee voor een boek of heb je de wens om een boek te schrijven? Dan is deze cursus iets voor jou. Tijdens de vijf bijeenkomsten bespreken we het vinden van ideeën, het ontwikkelen van personages, het opbouwen van structuur, het schrijven van dialogen, verschillende schrijfperspectieven en het creëren van een plot. Maar je gaat ook veel schrijven, want dat is uiteindelijk de enige manier waarop een boek ontstaat.

Er is ruimte voor feedback op wat je hebt geschreven en voor inspirerende gesprekken met je medecursisten.

De vijf cursusdata zijn: 23 oktober 2024, 20 november 2024, 11 december 2024, 15 januari 2025 en 19 februari 2025. De cursus wordt gegeven door Anna Boland, schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach.

