Directiewisseling bij Museum Villa Mondriaan: Jana Roovers draagt stokje over aan Joris Kok

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan neemt afscheid van algemeen directeur Jana Roovers. Zij heeft besloten haar masteropleiding aan de Radboud Universiteit af te ronden en zich verder te richten op haar academische ontwikkeling. Het bestuur bedankt haar voor haar toewijding en inzet in de afgelopen jaren.

Jana Roovers speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de museale visie van Villa Mondriaan. Onder haar leiding groeide het bezoekersaantal naar boven het niveau van vóór de coronapandemie. Daarnaast wist ze toonaangevende musea aan zich te binden als bruikleengevers, zoals Museum Boijmans Van Beuningen, Rijksmuseum Twenthe en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Ook was zij medeverantwoordelijk voor meerdere succesvolle tentoonstellingen die Villa Mondriaan stevig op de kaart zetten.

Het bestuur verwelkomt Joris Kok als interim-directeur. Joris was al werkzaam bij het museum als junior-directeur educatie en conservator. Met zijn achtergrond in kunstgeschiedenis en museale studies is hij volgens het bestuur uitstekend toegerust om het museum in de komende periode te leiden.

Voorzitter Nadia Zerouali: “Wij zijn blij dat Joris Kok het museum in deze overbruggingsperiode wil ondersteunen. Hij kent de organisatie goed en beschikt over de juiste kwaliteiten. Zo hebben we de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe vaste directeur.”

Met de benoeming van Joris Kok stelt Villa Mondriaan opnieuw de jongste museumdirecteur van Nederland aan.

