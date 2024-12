Durf Digitaal! Voorlichtingsbijeenkomst over digitale cursussen in Winterswijk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert op woensdag 15 januari een voorlichtingsbijeenkomst over het digitale aanbod van de Bibliotheek. Tijdens deze bijeenkomst in de vestiging Winterswijk wordt het cursusaanbod voor het voorjaar van 2025 gepresenteerd. De bijeenkomst is gratis en start om 10.00 uur. Bezoekers kunnen zich ter plaatse inschrijven voor cursussen. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/durfdigitaal of in één van de vestigingen.

Voorlichtingsbijeenkomst Durf Digitaal!

In een samenleving die steeds digitaler wordt, zijn goede digitale vaardigheden onmisbaar. Tijdens de bijeenkomst krijgen bezoekers inzicht in cursussen die hen helpen om beter om te gaan met digitale apparaten zoals computers, tablets en smartphones. Ook praktische toepassingen, zoals het gebruik van betaalautomaten of reizen met een ov-chipkaart, komen aan bod.

Naast basiscursussen biedt de Bibliotheek ook workshops voor meer gevorderden, waaronder thema’s die verband houden met digitaal burgerschap. Dit jaar wordt de bijeenkomst gecombineerd met de Computervraagdagen van SeniorWeb, waardoor bezoekers ook direct vragen kunnen stellen over digitale problemen.

Dit is de website van deze week Repair Café Groenlo Het Repair Café Groenlo is dé plek waar duurzaamheid en gezelligheid samenkomen! Het café is gratis toegankelijk en bevindt zich in de foyer, waar alles aanwezig is om kapotte spullen nieuw leven in te blazen. Of het nu gaat om kleding, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed of andere voorwerpen, onze deskundige vrijwilligers staan klaar met gereedschap, materialen én hun reparatiekennis. Met hun hulp wordt niet alleen je geliefde voorwerp gerepareerd, maar help je ook mee aan een duurzamere samenleving. Heb je iets dat gerepareerd moet worden? Kom dan langs en ervaar hoe leuk en leerzaam repareren kan zijn! Heb jij een website die je wilt laten uitlichten als ‘Website van de Week’ op Streekgids? Stuur een e-mail naar redactie@streekgids.nl en misschien staat jouw website binnenkort in de schijnwerpers!

