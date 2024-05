Excelsior en Warboel maken unieke kindervoorstelling

WINTERSWIJK – Excelsior wil alle kinderen in Winterswijk laten zien hoe leuk muziek en dans is. Daarom gaan we theater De Storm in Winterswijk op zondag 9 juni flink op zijn kop zetten tijdens de voorstelling: Excelsior in de Liedjesstraat. Dit doen we samen met 2 acteurs, een 6-koppige band, 80 muzikanten en 15 dansers.

Excelsior heeft voor dit project de perfecte partner aan zich weten te verbinden. Warboel uit Doetinchem, bekend van de Sinterklaasvoorstellingen in theater Amphion en festivalvoorstellingen op o.a. de Zwarte Cross. Samen met Warboel wordt een compleet nieuwe voorstelling gemaakt. Bestaande en nieuwe liedjes van Warboel worden voorzien van nieuwe arrangementen speciaal voor harmonieorkest en slagwerkgroep. De dans wordt verzorgd door de majorettes van Excelsior.

Sander Berendsen, artistiek leider bij Warboel: “ik vind het echt fantastisch dat Excelsior kinderen op de eerste plek zet, we gaan samen echt een unieke kindervoorstelling neerzetten die de Winterswijkse kinderen niet mogen missen.”

Over de voorstelling

Ben jij weleens in De Liedjesstraat geweest? Het is de allerleukste straat van Nederland. Sander woont er al jaren met heel veel plezier. Samen met de muzikanten van de buurtband maakt hij elke week muziek op het plein. Er wordt gezongen, gespeeld, feest gevierd en muziek gemaakt. En iedereen mag meedoen! Burgemeester Nico Nootjes zorgt voor orde, rust en regelmaat. Hij doet dat keurig volgens de laatste regels en wetten die door de voltallige gemeenteraad zijn opgesteld. Dit jaar organiseert burgemeester Nico Nootjes het buurtfeest. En hij heeft Muziekvereniging Excelsior uitgenodigd om mee te spelen met nog véél meer muzikanten. Hoe cool is dat!

Maar pssst… niet doorvertellen hoor. Het is nog een grote verrassing!

Er zijn maar liefst twee voorstellingen op zondag 9 juni, om 10:30 en 14:00 uur. Kaarten zijn te koop à €5,- bij Theater De Storm. Kinderen in de groepen 2 t/m 5 van de Winterswijkse basisscholen hebben de afgelopen weken allemaal een uitnodiging ontvangen om de voorstelling gratis samen met een ouder te bezoeken.

Danny Oonk, voorzitter Excelsior: “We hopen dat kinderen en ouders zien hoe ontzettend leuk muziek en dans kan zijn. Niet alleen om te kijken, maar ook om zelf te doen. Dat kan bij ons, maar ook bij één van de andere geweldige culturele verenigingen die Winterswijk rijk is.”