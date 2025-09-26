Excelsior opent weer Boekenhal in MFA Pelkpark

WINTERSWIJK – Na een succesvolle voorjaarseditie organiseert Muziekvereniging Excelsior op zaterdag 4 oktober opnieuw de bekende Boekenhal in MFA Pelkpark in Winterswijk. De zaal wordt die dag gevuld met duizenden tweedehands boeken, variërend van romans en thrillers tot themaboeken over natuur, techniek, religie en poëzie. Ook is er een speciale hoek voor kinderboeken, van prentenboeken tot jeugdliteratuur.

Volgens de organisatie is de Boekenhal inmiddels uitgegroeid tot een vast begrip in Winterswijk. “Bezoekers vinden hier altijd iets van hun gading voor kleine prijsjes. Bovendien steun je met elke aankoop onze vereniging,” aldus Excelsior.

Lage prijzen en acties

Boekenliefhebbers kunnen profiteren van vaste acties: een tas vol kinderboeken kost €7,- en romans voor volwassenen gaan voor €1,50 per stuk of zes voor €7,-. Betalen kan zowel contant als met pin.

Goed doel en duurzaamheid

Met de opbrengst schaft Excelsior nieuwe muziekstukken aan voor de eigen muziekbibliotheek. Zo krijgen niet alleen de boeken een tweede leven, maar draagt de Boekenhal ook bij aan toekomstige concerten.

Wie zelf boeken wil doneren, kan terecht bij de inzamelingslocatie aan de Narcisstraat 2 in Winterswijk.

📅 Zaterdag 4 oktober, 10.00 – 15.00 uur

📍 MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55, Winterswijk

💶 Kinderboekenactie: tas €7,- | Romans: €1,50 p.st. of 6 voor €7,-

🔗 Meer info: excelsiorwinterswijk.nl

