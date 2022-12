Excelsior start nieuwe jaar met twee muziekcursussen voor jong én oud

WINTERSWIJK – Wil jij in 2023 ook beginnen aan een nieuwe hobby of wil je ontdekken of muziek een nieuwe passie wordt? Let dan op, want Muziekvereniging Excelsior Winterswijk gaat namelijk starten met twee kennismakingscursussen voor zowel kinderen als volwassenen, kortom iedereen is welkom!

MuzieKans

De cursus MuzieKans is bedoeld voor volwassenen die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met een muziekinstrument uit het harmonieorkest. Gedurende tien weken wordt wekelijks les gegeven op een instrument die de cursist zelf heeft uitgekozen! In kleine groepjes wordt individueel geleerd om het instrument te spelen, waarna gezamenlijk in orkestvorm muziek wordt gemaakt. Als afsluiting wordt een gezamenlijk concert(je) gegeven. Plezier in het (samen) muziek maken staat voorop. Heb je altijd al op een laagdrempelige manier een muziekinstrument willen leren spelen, maar dit nooit gedaan, dan is dit je kans!

De lessen worden gegeven door de enthousiaste muziekprofessional Hans Roerdinkholder. Bij deelname aan deze cursus bedragen de kosten €50,00, dit is inclusief de huur van het instrument. De eerste les start op donderdag 19 januari van 20.00 uur tot 21.00 uur bij de thuisbasis van Muziekvereniging Excelsior: MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk.

Muziek en Zo

Ook start Excelsior dit jaar weer met een editie van de cursus Muziek en Zo, speciaal bedoeld voor kinderen vanaf groep 4. Deze kennismakingscursus vormt een uitstekende aansluiting op de AMV lessen die op de basisschool worden gegeven. In tien (buitenschoolse) lessen wordt op een leuke en laagdrempelige manier kennisgemaakt met diverse blaas- en slagwerkinstrumenten. De nadruk ligt hierbij op het samenspel, het kennismaken met muziekinstrumenten, maar natuurlijk ook op het ervaren van plezier door samen muziek te maken. Aan het eind van de tien lessen wordt er afgesloten met een echt optreden voor publiek!

De lessen worden gegeven aan leerlingen vanaf groep 4 onder leiding van muziekdocent en fluitiste Miranda Loff. Kosten van deze cursus bedragen € 25.00, dit is inclusief het lesmateriaal en gebruik van diverse instrumenten. De eerste les van Muziek en Zo start op maandag 23 januari van 17.00 uur tot 17.45 uur, wederom bij de thuisbasis van Muziekvereniging Excelsior: MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 te Winterswijk.

Opgave

Interesse in één van de bovenstaande cursussen?

Opgeven voor Muziekans of Muziek en Zo kan via Linda Colenbrander, te bereiken via of 06-12272956.

