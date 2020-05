Excelsior steekt ouderen een hart onder de riem met uitzending Theaterconcert Oud Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zaterdag 8 en zondag 9 december 2018 bracht Muziekvereniging Excelsior maar liefst drie keer voor een volle zaal de voorstelling Oud Winterswijk in Theater de Storm. De registratie van deze succesvolle theaterproductie over de historie van Winterswijk wordt de hele week ’s avonds uitgezonden op TV Slingeland.

De gevolgen van het coronavirus treffen iedereen, echter voor de ouderen in onze samenleving is de impact extra groot. Ze ontvangen geen bezoek en kunnen veelal niet meer naar buiten. Om de Winterswijkse ouderen een hart onder de riem te steken, heeft Muziekvereniging Excelsior TV Slingeland gevraagd om het concert Oud Winterswijk uit te zenden.

Tijdens Oud Winterswijk wordt het publiek meegenomen op een muzikale reis door de rijke historie van Winterswijk. De beelden komen uit de rijke archieven van de website Oud Winterswijk van Hans Tenbergen en zijn bewerkt door videospecialist André te Hennepe. De beelden komen tot leven door boeiende verhalen, smeuïge anekdotes en bijpassende muziek, gespeeld door het ruim 80-koppige harmonieorkest van Excelsior onder leiding van Henk Jan Heijnen.

Bijzonder in deze voorstelling is ook de inbreng van acteurs. De Winterswijkse regisseur Peter Schot heeft teksten geschreven en samen met een enthousiaste groep acteurs gewerkt aan het vertellen van de vele mooie, bijzondere verhalen uit de geschiedenis van Winterswijk. Excelsior neemt het publiek mee naar de bodem van de steengroeve en vertelt over het Winterswijkse verzet tijdens de 2e wereldoorlog. Van de welbekende volksfeesten naar de minder bekende plannen voor een tramlijn en een haven in Winterswijk. Tijdens het concert wordt ook stilgestaan bij het 130-jarig jubileum van Vereeniging Volksfeest.

De registratie van het concert wordt uitgezonden vanaf maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei op TV Slingeland van 20:00 tot 22:00 uur.

