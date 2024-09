Exposities van regionale kunstenaars in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)

WINTERSWIJK In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk wisselen de exposities meerdere keren per jaar. Tot begin januari 2025 tonen de volgende regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, poligangen en vitrines.

Centrale gang

In de centrale gang is het werk van Inez Welmers te zien. Ze is haar hele leven al bezig met tekenen en schilderen. Inspiratie haalt ze uit de natuur, waarbij ze de kleuren en vormen sterk aanzet. Zo wil ze de kijker de schoonheid en sfeer van de natuur laten ervaren.

Poligangen

In poligang 4.1 exposeert Chantal Susebeek. Het beeld dat zij in haar hoofd heeft, probeert ze op het doek weer te geven. Soms duurt het uren voordat het resultaat overeenkomt met haar visie.

In poligang 4.3 toont Nathalie Nijenkamp haar bijzondere wandpanelen en cirkels van beton ciré en verf. De vier leden van fotoclub SIUS exposeren in poligang 4.5. Dit is hun tweede expositie in het SKB. Iedere woensdag trekken ze eropuit om te fotograferen. Hun foto’s weerspiegelen hun persoonlijke gedachten en interesses.

Stef Heutink tekent bloemen, dieren en abstracte werken, voornamelijk in zwart-wit. Zijn gedetailleerde pentekeningen zijn te bewonderen in poligang 1.1 en nodigen uit om langer te blijven kijken.

Vitrines

In de vitrines in de centrale hal exposeert Wim ter Horst zijn werk. Zijn passie ligt bij het maken van beelden, waarbij de natuur als inspiratiebron dient. Hij werkt veel met wortelhout van eiken en beuken, waarbij de natuurlijke vormen van het hout het uiteindelijke beeld bepalen.

