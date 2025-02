Feest in Museum Villa Mondriaan: Piet is jarig!

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan viert op 8 en 9 maart de 153ste verjaardag van Piet Mondriaan met een feestelijk weekend vol activiteiten. Tijdens het Piet is Jarig-weekend kunnen bezoekers genieten van rondleidingen, workshops en lezingen, allemaal in het teken van Mondriaans visie op een betere wereld.

Een Betere Wereld

Dit jaar staat het evenement in het teken van “Een Betere Wereld”, geïnspireerd door de graphic novel Mondriaan, een betere wereld van Erik de Graaf. Mondriaan wilde als kunstenaar iets blijvends achterlaten en hoop brengen in moeilijke tijden. Dit thema loopt als een rode draad door het programma.

Feestelijk programma

Tijdens het weekend zijn er flitsrondleidingen, is het atelier de hele dag geopend, en kunnen bezoekers deelnemen aan een pubquiz over de Achterhoek. Museumdirecteur Jana Roovers geeft een lezing over de huidige tentoonstelling, en er zijn verschillende creatieve workshops voor jong en oud.

Workshops: door een andere lens kijken

Twee speciale workshops dagen deelnemers uit om anders naar de wereld te kijken:

📷 Zaterdag 8 maart – Fotoworkshop met Michael Rhebergen

Kunstenaar Michael Rhebergen laat zien hoe je maatschappelijke thema’s kunt verbeelden met fotografie. Hoe zet je een idee om in beeld? En hoe vertel je een krachtig visueel verhaal?

📖 Zondag 9 maart – Masterclass graphic novel met Erik de Graaf

Stripmaker Erik de Graaf geeft een inkijkje in het creatieve proces achter zijn graphic novel over Mondriaan. Onder zijn begeleiding brengen deelnemers hun eigen visie op een betere wereld in beeld.

Praktische informatie

📅 Datum: Zaterdag 8 en zondag 9 maart 2025

📍 Locatie: Museum Villa Mondriaan, Winterswijk

🔗 Meer info & aanmelden: www.villamondriaan.nl/pietisjarig

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.