Finissage Celine van den Boorn in museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Op vrijdag 28 februari vindt in museum Villa Mondriaan de finissage plaats van de tentoonstelling van Celine van den Boorn. Dat weekend is het laatste weekend dat Van den Boorns serie ‘Near the European border’ te zien is in het museum. Tijdens de finissage kan in informele sfeer in gesprek gegaan worden met de kunstenaar over de werken.

Het werk van Van den Boorn oogt vrolijk door de kleurige confetti die danst door het beeld of de zwevende armen die elkaar vasthouden. Maar niks is minder waar: op de glanzende foto’s verschijnen rondom de bollen matte schimmen. Van den Boorn maakt maatschappijkritisch werk en poetst uit bestaande landschappen de menselijke aanwezigheid weg. Zo schildert ze militairen, grote toeristenhordes en vluchtelingen in nood weg. Er blijven verlaten landschappen over, wat een bevreemdend effect heeft. De spanning tussen de ongerepte natuur en de nog zichtbare sporen van de afwezige mens intrigeren.

Tijdens de finissage wordt de tentoonstelling ‘Near the European border’ op bijzondere wijze afgesloten. Door middel van het uitwisselen van perspectieven op de kunst van Van den Boorn, komen we meer te weten over haar kunst. De middag zal gevuld zijn met boeiende gesprekken tussen bezoekers onderling en de kunstenaar. Dit unieke evenement is toegankelijk voor iedereen. Bezoekers betalen geen meerprijs bovenop de reguliere entreeprijs.

De finissage vindt plaats op vrijdag 28 februari van 16:00-18:30 in museum Villa Mondriaan (Zonnebrink 4 te Winterswijk). Het evenement is vrij toegankelijk voor museumbezoekers. Entree tot het museum voor volwassenen is €12,-. Museumjaarkaart is geldig. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar info@villamondriaan.nl of bellen naar 0543 51 54 00.