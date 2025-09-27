Gouden Strop-winnaars Asman en Deen te gast in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – De Thrillertour 2025 doet zondag 5 oktober Winterswijk aan. Om 15.00 uur ontvangt de Bibliotheek Winterswijk twee grote namen uit de Nederlandse thrillerliteratuur: Willem Asman en Mathijs Deen, winnaars van de Gouden Strop in respectievelijk 2025 en 2024.

Tijdens de bijeenkomst vertellen Asman en Deen over hun werk, hun inspiratiebronnen en hoe een spannend plot uitgroeit tot een prijswinnend verhaal. Asman debuteerde in 2006 met De Cassandra Paradox en won de Gouden Strop inmiddels drie keer, waaronder dit jaar. Deen, bekend als schrijver, radiomaker en voorlezer, kreeg de prestigieuze prijs in 2024 voor zijn thriller De Duiker.

De Thrillertour is gratis toegankelijk, maar aanmelden is gewenst via www.oostachterhoek.nl/zooo.

📅 Zondag 5 oktober 2025, 15.00 uur

📍 Bibliotheek Winterswijk

💶 Gratis toegang

🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/zooo

