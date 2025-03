Gratis informatiebijeenkomsten tijdens Nationale Hartfalenweek

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) doet mee aan de Nationale Hartfalenweek, die van maandag 14 tot en met zondag 20 april 2025 plaatsvindt. Tijdens deze week worden landelijk en regionaal activiteiten georganiseerd om de bewustwording rondom hartfalen te vergroten. Het SKB organiseert onder meer gratis informatiebijeenkomsten en een informatiemarkt.

Op dinsdag 15 april vinden er in het SKB drie informatiebijeenkomsten plaats, om 10.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen bezoekers uitleg over wat hartfalen is, hoe het te herkennen is en hoe voeding en beweging bijdragen aan de behandeling. Diëtist Maaike Meeusen en fysiotherapeut Elles Bongers geven praktische tips.

Daarnaast is er in de foyer van het ziekenhuis een informatiemarkt, georganiseerd samen met thuiszorgorganisaties Careaz, Sensire en Marga Klompé. Bezoekers kunnen hier vrijblijvend informatie krijgen over hartfalen.

Aanmelden

De informatiebijeenkomsten zijn gratis toegankelijk. Aanmelden kan tot en met maandag 14 april via de website van het SKB: www.skbwinterswijk.nl/agenda.

Aandacht voor hartfalen

Hartfalen komt vaak voor. Jaarlijks krijgen in Nederland ruim 43.000 mensen de diagnose, meldt de Hartstichting. Naar schatting leven 246.500 Nederlanders met hartfalen en nog eens 255.000 mensen zonder dat ze het weten. “Door aandacht te vragen tijdens de Hartfalenweek willen we mensen bewuster maken van hartfalen en de mogelijkheden om klachten te voorkomen of te verminderen,” zeggen verpleegkundig specialisten Adelheid Kolkman en Marianne de Boer.

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen werkt de pompfunctie van het hart onvoldoende, waardoor organen en spieren minder bloed en voedingsstoffen krijgen. Klachten zoals kortademigheid, dikke enkels en een verminderde eetlust komen veel voor. Oorzaken zijn vaak hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of overmatig alcoholgebruik.

