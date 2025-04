Gratis OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – Twijfel je over reizen met het openbaar vervoer? Op vrijdag 2 mei 2025 ben je van 14.00 tot 15.30 uur welkom bij het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Winterswijk. OV-ambassadeurs staan daar klaar om je te helpen met al je vragen over reizen met bus of trein.

Of je nu nog nooit met het OV hebt gereisd of simpelweg meer uitleg wilt over het gebruik van de OV-chipkaart, het plannen van een reis of het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders: je krijgt persoonlijke uitleg en handige tips. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

Henk (76) is enthousiast: “Dankzij de goede uitleg van de OV-ambassadeur weet ik nu precies hoe ik met de bus en trein naar mijn zus in Arnhem kan reizen.”

Wil jij ook zelfstandiger reizen met het OV? Kom langs!

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

