Groothandel zwaar getroffen door valwind, herstel al in volle gang

WINTERSWIJK – Een hevige valwind heeft woensdag 2 juni grote schade veroorzaakt aan het bedrijf van Chiel Meekes in Winterswijk. In drie bedrijfshallen stortte een deel van het dak in. Ondanks dat de schade in de miljoenen loopt, blijft de ondernemer rustig en is het herstel inmiddels opgestart.

De groothandel is deels uitgeweken naar een pand in Eibergen, waar vanaf deze week de orderverwerking wordt hervat. In de dagen na de storm kreeg het bedrijf hulp van tientallen mensen. Medewerkers, transporteurs en vrijwilligers boden hun inzet aan. Ook hotels stelden onderdak beschikbaar voor personeel. In totaal waren er dagelijks ruim honderd mensen aan het werk.

De schade wordt geschat op meerdere miljoenen euro’s. In november moeten de eerste twee hallen in Winterswijk weer operationeel zijn, mede vanwege een geplande beurs. Er worden nieuwe wanden geplaatst en ook het dak wordt volledig vernieuwd. Experts zijn al bezig met het opbouwplan.

Door de aanhoudende regen blijft de ondernemer waakzaam. Met tijdelijke voorzieningen wordt geprobeerd het regenwater gecontroleerd af te voeren, onder meer via pompen en afzettingen.

Volgens Meekes is de schade veroorzaakt door een plotselinge combinatie van wind en regen in één hoek van het pand. Het gebouw was goed onderhouden. Inmiddels is een deel van de hallen met lint afgezet, terwijl het andere deel weer veilig is gesteld. De werkzaamheden aan het herstel gaan de komende tijd door.

