Haal je informatie en prik lokaal van 9 tot en met 11 mei

WINTERSWIJK – GGD Noord- en Oost-Gelderland is van maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei aanwezig bij De Ontmoeting, Jeugdkerkstraat 5 in Winterswijk voor iedereen die zich wil laten vaccineren of om vrijblijvend vragen te stellen over het coronavirus en de coronavaccinatie.

De GGD komt tijdelijk bij jou in de buurt. De GGD biedt veel mensen in de gemeente Winterswijk de gelegenheid om langs te komen. Kijk op de website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland of jij ook zonder afspraak kunt langskomen. https://www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties

Vaccineren is niet verplicht. Je kiest zelf of je een prik wil of niet. Je goed informeren helpt bij het maken van een keuze. Medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland beantwoorden je vragen, zodat je een keus kan maken op basis van goede, open en eerlijke informatie.

De tijdelijke locatie bij De Ontmoeting is maandag 9 mei tot en met woensdag 11 mei geopend van 11.00 uur tot 19.30 uur aan de Jeugdkerkstraat 5. Er wordt gevaccineerd met Pfizer of Moderna.

Kijk voordat je naar de locatie gaat altijd op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland voor actuele informatie over openingstijden en voorwaarden voor de verschillende vaccinaties.

