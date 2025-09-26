Hart onder de riem voor Ellen via Wensboom SKB
WINTERSWIJK – In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is vorige week een bijzondere wens vervuld. Jolanda Fukkink deed via de Wensboom een aanvraag voor haar dochter Ellen (34), die na een zware periode in het ziekenhuis met lipoedeem en wondroos nu een hersteltraject ingaat. “Het was kantje boord met mijn dochter,” vertelt Jolanda. “Gelukkig gaat het beter. Ze heeft een enorme vechtlust en ik wilde haar laten zien hoe mooi ze is.”
Verrassing in Winterswijk
Met steun van lokale ondernemers kreeg Ellen een onvergetelijke dag. In een kledingzaak in Winterswijk kreeg ze stijladvies, een cadeaubon van €75 en koos ze een groen colbert met bijpassende oorbellen. Ook haar vriend en ouders hielpen mee de outfit compleet te maken.
Daarna wachtte nog een verrassing: bij Salon Terra genoot Ellen van een schoonheidsbehandeling, massage en make-up. Fotograaf Jurgen Pillen legde de stralende resultaten vast. “Het was een dag met een extra zonnetje,” aldus Jolanda.
Over de Wensboom
De Wensboom bij het SKB werd in november onthuld tijdens het 40-jarig jubileum. Het kunstwerk van kunstenaar Daan de Leeuw, gemaakt samen met cliënten van zorginstellingen, biedt patiënten en bezoekers de kans wensen achter te laten. Een comité kiest regelmatig een wens om te vervullen.
📅 Doorlopend, wens indienen kan op elk moment
📍 Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk
🔗 wens indienen via wish3.nl/skb of in de Wensboom in de hal
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- Winterswijkse Cultuurbus rijdt opnieuw uit 2
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober 1