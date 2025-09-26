Hart onder de riem voor Ellen via Wensboom SKB

WINTERSWIJK – In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is vorige week een bijzondere wens vervuld. Jolanda Fukkink deed via de Wensboom een aanvraag voor haar dochter Ellen (34), die na een zware periode in het ziekenhuis met lipoedeem en wondroos nu een hersteltraject ingaat. “Het was kantje boord met mijn dochter,” vertelt Jolanda. “Gelukkig gaat het beter. Ze heeft een enorme vechtlust en ik wilde haar laten zien hoe mooi ze is.”

Verrassing in Winterswijk

Met steun van lokale ondernemers kreeg Ellen een onvergetelijke dag. In een kledingzaak in Winterswijk kreeg ze stijladvies, een cadeaubon van €75 en koos ze een groen colbert met bijpassende oorbellen. Ook haar vriend en ouders hielpen mee de outfit compleet te maken.

Daarna wachtte nog een verrassing: bij Salon Terra genoot Ellen van een schoonheidsbehandeling, massage en make-up. Fotograaf Jurgen Pillen legde de stralende resultaten vast. “Het was een dag met een extra zonnetje,” aldus Jolanda.

Over de Wensboom

De Wensboom bij het SKB werd in november onthuld tijdens het 40-jarig jubileum. Het kunstwerk van kunstenaar Daan de Leeuw, gemaakt samen met cliënten van zorginstellingen, biedt patiënten en bezoekers de kans wensen achter te laten. Een comité kiest regelmatig een wens om te vervullen.

📅 Doorlopend, wens indienen kan op elk moment

📍 Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Winterswijk

🔗 wens indienen via wish3.nl/skb of in de Wensboom in de hal

