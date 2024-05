Hoe maken we het onderwijs interessanter?

WINTERSWIJK – We verspillen talent in het onderwijs. Leerlingen lopen vast en vragen zich af: wat heb ik aan deze lesstof? Kan het onderwijs niet wat interessanter? En hoe dan? Op donderdagavond 6 juni gaan we bij Meet Up Achterhoek in gesprek met onderwijsvernieuwers in Oldschool Hotel in Winterswijk.

In de vorige Meet Up moesten we met leraren, leerlingen en schoolleiders concluderen dat het huidig schoolsysteem lang niet altijd ieders talent aanspreekt en interessant gevonden wordt. Hoe kunnen we persoonlijke talentontwikkeling meer de ruimte geven in het onderwijs? We gaan in gesprek met de volgende onderwijsvernieuwers:

Komrij College: onderwijs koppelen aan bedrijfsleven

Veel leerlingen vragen zich af wat de relevantie is van de lesstof. Jeroen Sanders, rector van het Gerrit Komrij College in Winterswijk, gelooft dat leren betekenisvol wordt voor leerlingen als ze leren hoe het gaat in de praktijk. Daarom probeert hij het bedrijfsleven zoveel mogelijk te verbinden met het onderwijs en is een hele vleugel van de middelbare school omgebouwd tot Technolab met 3D-printers, robotarmen, VR-brillen en meer.

De Netwerkplaats: leren vanuit de persoonlijke leerbehoefte

Het reguliere onderwijs biedt lang niet altijd de ruimte voor persoonlijke talentontwikkeling. Bij De Netwerkplaats staat dit juist centraal. Vanuit de persoonlijke leerbehoefte op het gebied van techniek of ondernemerschap word je bij De Netwerkplaats gekoppeld aan relevante bedrijven of experts. Jorik te Kaat is als leraar vanuit Paraat Scholen betrokken bij De Netwerkplaats en gaat met ons in gesprek over de meerwaarde van deze manier van leren.

Leerlingen als onderwijsvernieuwers

De ontwikkeling van nieuwe technologie gaat razendsnel. Zo snel dat het onderwijs dit niet kan bijbenen. In een klas zitten altijd leerlingen die hierin voorlopen op hun docent. Een bedreiging of een kans voor het onderwijs? Kunnen leerlingen onder begeleiding niet lesgeven over de onderwerpen waarin zij een voorsprong hebben? We gaan in gesprek met drie MBO-leerlingen die hiermee experimenteerden: zij gaven een masterclass over AI aan tech-ondernemers.

Praktische informatie

Meet Up Achterhoek, de reizende gespreksavond door de Achterhoek, begint op donderdag 6 juni om 19.30 uur en vindt plaats in the Gym van Oldschool Hotel in Winterwijk (Parkeren: Laan van Hilbelink 11). Esther Ruesen is de gespreksleider. Er is ruimte voor 50 personen. De gespreksavond is ook via livestream te volgen. Voor meer informatie en aanmelden zie www.meetup-achterhoek.nl. De avond is vrij toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door culturele vrijplaats de Koppelkerk en 8RHK Ambassadeurs.

