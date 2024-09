In gesprek met onderwijsvernieuwers tijdens Meet Up Achterhoek

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Hoe creëren we meer ruimte voor de persoonlijke talentontwikkeling van leerlingen in het onderwijs? Hoe geven we leraren meer ruimte voor vakmanschap en creativiteit? En hoe laten we het onderwijs beter aansluiten op de praktijk? Op donderdagavond 26 september gaan we bij Meet Up Achterhoek in gesprek over deze en andere vragen met twee onderwijsvernieuwers in het Oldschool Hotel in Winterswijk.

Tijdens de vorige Meet Up concludeerden we dat het huidige onderwijssysteem vaak niet het talent van alle leerlingen aanspreekt. De lesstof wordt regelmatig als niet relevant ervaren en toetsen en cijfers staan centraal. Op 26 september nodigen we twee Achterhoekse onderwijsvernieuwers uit om hun visie op onderwijs te delen, te vertellen hoe zij het anders aanpakken op school en in de klas, en welke valkuilen zij tegenkomen. We zijn ook erg benieuwd naar de reacties en ervaringen van het publiek in de zaal en via de livestream.

Komrij College: onderwijs koppelen aan het bedrijfsleven

Veel leerlingen vragen zich af wat de relevantie is van de lesstof. Jeroen Sanders, rector van het Gerrit Komrij College in Winterswijk, gelooft dat leren betekenisvoller wordt wanneer leerlingen ervaren hoe het er in de praktijk aan toegaat. Daarom probeert hij het bedrijfsleven zoveel mogelijk te verbinden met het onderwijs. Een hele vleugel van de middelbare school is omgebouwd tot een Technolab met 3D-printers, robotarmen, VR-brillen en meer.

De Netwerkplaats: leren vanuit de persoonlijke leerbehoefte

Het reguliere onderwijs biedt vaak te weinig ruimte voor persoonlijke talentontwikkeling. Bij De Netwerkplaats staat juist dit centraal. Vanuit de persoonlijke leerbehoefte op het gebied van techniek of ondernemerschap worden leerlingen bij De Netwerkplaats gekoppeld aan relevante bedrijven of experts. Jorik te Kaat, leraar bij Paraat Scholen, is betrokken bij De Netwerkplaats en gaat met ons in gesprek over de meerwaarde van deze manier van leren.

Praktische informatie

Meet Up Achterhoek, de reizende gespreksavond door de Achterhoek, vindt plaats op donderdag 26 september om 19.30 uur in The Gym van het Oldschool Hotel in Winterswijk (parkeren: Laan van Hilbelink 11). Esther Ruesen is de gespreksleider. Er is plaats voor 50 personen. De avond is ook via livestream te volgen. Voor meer informatie en om je aan te melden, zie www.meetup-achterhoek.nl. De avond is gratis toegankelijk en wordt mede mogelijk gemaakt door culturele vrijplaats De Koppelkerk en 8RHK Ambassadeurs.

