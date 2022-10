WINTERSWIJK – Op woensdag 16 november 2022 organiseert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een informatiebijeenkomst over longziekte COPD, onder de naam ‘SKB legt uit’. De middag vindt plaats in het personeelsrestaurant in het SKB in Winterswijk en duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De zaal is open vanaf 14.15 uur en de entree is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 10 november via het aanmeldformulier op www.skbwinterswijk.nl/agenda. Telefonisch aanmelden kan via 0543 54 44 15 (vrijwilligers Gastenservice).

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor mensen met COPD, hun naasten en andere belangstellenden.

Programma

Tijdens de middag gaat longarts Dirk Nijmeijer verder in op wat COPD is, welke vormen er zijn en wat er met behandelingen mogelijk is. Vervolgens vertelt fysiotherapeut Anne van der Zande over het belang van bewegen met COPD en hoe je gezond blijft bewegen. Ook ademhalings- en beweegoefeningen komen aan bod. Tot slot spreekt een psycholoog over mentale gezondheid. De impact van COPD op het dagelijks leven kan namelijk groot zijn. Natuurlijk is er ook ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Vanaf 14.15 uur staat er koffie en thee klaar. Tijdens de pauze wordt gezorgd voor een hapje en drankje. De bijeenkomst en het parkeren zijn gratis.

COPD

COPD is een longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Iemand met COPD heeft minder zuurstof en is vaak kortademig bij inspanning. Hierdoor heeft iemand minder energie en kunnen dagelijkse dingen lastig zijn.

Wereld COPD Dag

Op donderdag 17 november is het Wereld COPD Dag. In dat kader schenkt ook het SKB in die week extra aandacht aan deze longziekte, onder andere door het organiseren van de informatiebijeenkomst op 16 november.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 153x gezien