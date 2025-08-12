Interview met schrijver Bert Wagendorp in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zondag 7 september is schrijver Bert Wagendorp te gast in de Bibliotheek Winterswijk, in de zaal van het Gerrit Komrij College. Tijdens deze bijeenkomst gaat het publiek in gesprek met de auteur, die onder meer bekend is van de romans De Proloog en Ventoux. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/activiteiten of bij een van de bibliotheken. De deelnamekosten bedragen € 7,50 voor niet-leden en € 5,00 voor leden.

Bert Wagendorp: van Groenlo naar de literaire top

Bert Wagendorp werd geboren in Groenlo en woonde en werkte op uiteenlopende plekken, maar zijn wortels liggen nog altijd in de Achterhoek. Zijn roman Ventoux werd verfilmd en zijn meest recente werk, Paris, is het derde deel in de reeks De memoires van Abel Sikkink. Deze boekenreeks draait om de Winterswijkse Abel Sikkink en zijn familie, waarbij Wagendorp feit en fictie op meesterlijke wijze verweeft.

Naast zijn werk als romanschrijver is Wagendorp medeoprichter en hoofdredacteur van het literaire wielertijdschrift De Muur. Hij schreef ook het hoofdverhaal in het boek Tussen Bordeaux en Alpe d’Huez, over de Nederlandse deelname aan de Tour de France. Verder publiceerde hij verhalen in literaire sporttijdschriften als Hard Gras (voetbal) en Zwart IJs (schaatsen).

Terug naar de Achterhoek

Winterswijk neemt een bijzondere plek in voor Wagendorp. Tijdens het interview op 7 september neemt hij bezoekers mee door zijn volledige oeuvre, deelt hij persoonlijke verhalen en vertelt hij over de inspiratie achter zijn werk. De bijeenkomst vindt plaats in de theaterzaal van het Gerrit Komrij College.

