Kinderkunstclub Villa Mondriaan start met thema ‘Lichtvangers’

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan organiseert dit voorjaar opnieuw de Kinderkunstclub. Jonge kunstenaars van 4 tot en met 10 jaar kunnen tijdens drie creatieve woensdagmiddagen aan de slag met het thema ‘Lichtvangers’.

De workshops vinden plaats op:

Woensdag 9 april 2025

Woensdag 16 april 2025

Woensdag 7 mei 2025

De activiteiten duren steeds van 15.00 tot 16.30 uur. Onder begeleiding van museumdocenten ontdekken de kinderen hoe kunstenaars vroeger werkten met licht. Ze maken blauwdrukken, kunst met schaduwen en silhouetten en leren hoe een gaatjescamera werkt.

De workshops sluiten aan bij de huidige tentoonstellingen in Villa Mondriaan, zoals EIGENBEELDIG over Piet Mondriaan, Karel Appel en Philip Akkerman, en de fototentoonstelling It might as well be spring van Michael Rhebergen.

Deelname kost € 7,50 per workshop of € 20 voor de volledige reeks. Tickets en meer informatie via: kinderkunstclub-lichtvangers.eventbrite.nl

