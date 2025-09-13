Koperworkshopdag bij Boogie Woogie Winterswijk

WINTERSWIJK – Boogie Woogie Cultuurcentrum organiseert op zaterdag 27 september 2025 een koperworkshopdag voor alle blazers in de regio. Trompettisten, trombonisten, bugellisten, hoornisten, euphonium- en tubaspelers zijn welkom – ongeacht leeftijd of niveau.

De middag start om 12.00 uur aan de Roelvinkstraat in Winterswijk. Op het programma staan workshops en masterclasses rond blaastechniek, ademhaling, articulatie, intonatie en samenspel. De dag wordt afgesloten met een eindpresentatie om 16.00 uur, gratis toegankelijk voor publiek.

Gastdocenten zijn Olaf Schipper, trompettist bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine en veelgevraagd solist, en Jilt Jansma, 1e trombonist bij Orkest Phion en docent aan meerdere conservatoria. Samen met de eigen docenten van Boogie Woogie geven zij deelnemers praktische tips en muzikale inspiratie.

“Het maakt niet uit of je beginner bent of al jaren speelt – iedereen krijgt de kans om te leren en samen muziek te maken,” aldus de organisatie.

📅 Zaterdag 27 september 2025, 12.00 – 17.00 uur

📍 Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2, Winterswijk

💶 Deelname: gratis voor leerlingen, €10 voor niet-leerlingen (incl. koffie/thee)

🔗 Aanmelden vóór 24 september via workshops@boogiewoogie.nl

