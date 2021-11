Korte cursus ‘The Basics of Songwriting’ bij Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Boogie Woogie – instituut voor kunst en cultuur – opent het jaar 2022 met de start van een aantal nieuwe cursussen waarin Modern Music Making centraal staat.

Op maandag 17 januari start de korte cursus “The Basics of Songwriting”.

Deze cursus wordt gegeven door Tom Gregoor, oud-leerling van Léon Venderbosch bij Boogie Woogie en onlangs afgestudeerd aan het ArtEZ Jazz & Pop Conservatorium Zwolle. Hier behaalde hij in de zomer van dit jaar het certificaat Bachelor of Arts voor gitaar. Tom studeerde onder andere bij Henk van Benthem, Durk Hijma, Jerome Hol, Ruud Jan Bos en Evert Zeevalkink.

Kennis overbrengen

Tom Gregoor is op zijn tiende levensjaar begonnen met gitaarspelen. Al snel werd hij actief binnen de Boogie Woogie Big band, OGJO jeugd orkest, WMT productie band en het Steengroeve theater orkest. Het meespelen in allerlei bezettingen binnen verschillende projecten maakte Tom enthousiast en inspireerde hem om van muziek zijn vak te maken.

Naast gitaarspelen houdt Tom zich ook bezig met songwriting. Hij heeft de nodige ervaring opgedaan in het traject dat begint met het schrijven en daarna het werken in de studio met als uiteindelijk resultaat een live uitvoering van eigen muziek.

Tom wil zijn kennis graag overbrengen op een nieuwe generatie van jonge muzikanten in de korte cursus ‘The Basics of Songwriting’.

De cursus

De tweewekelijkse cursus bestaat uit in totaal 6 groepslessen. Elke les duurt 60 minuten. De eerste les is op maandag 17 januari van 18.30 – 19.30 uur in het hoofdgebouw van Boogie Woogie, Roelvinkstraat 2 te Winterswijk.

Doel en Inhoud

De cursus, bestaande uit twee fases van ieder drie lessen, is ontwikkeld om muzikanten die de ambitie hebben om zelf nummers te schrijven, handvatten en tools te geven om dit goed te kunnen doen. Binnen de fases, Intro & Oriëntatie en Coaching & Writing wordt creativiteit ontwikkeld en getraind. Naast het proces van het tekstschrijven, het op papier zetten van een gevoel in de vorm van tekst, wordt er aandacht besteed aan de drie bouwstenen in muziek; ritme, melodie en harmonie. De lessen zijn interactief en er wordt naar gestreefd dat de cursisten elkaar aanvullen met ideeën. De cursus is bedoeld voor beginners die al enige ervaring hebben met het bespelen van een instrument of vocaal actief zijn.

Andere korte cursussen Modern Music Making

In het nieuwe jaar gaan nog meer cursussen van start die belangrijk zijn in de hedendaagse muziekpraktijk. Het gaat hierbij om producing en studiotechniek (Marcel Kramer), raplessen (Jesse Klein Entink), live geluidstechniek (Rob Kuenen), Beats The School (Melvin Dijkema). Meer informatie volgt!

Aanmelden:

Opgeven voor de cursus ‘The Basics of Songwriting’ kan t/m donderdag 23 december bij de administratie van Boogie Woogie, info@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 – 51 55 69. Meer informatie, o.a. over de kosten, is te vinden op www.boogiewoogie.nl

