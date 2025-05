KunstOer viert 8e editie met nieuw aanbod, bijzondere locaties en gratis toegang tot Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Wat in 2015 begon als een cultureel initiatief op tien erfgoedlocaties tijdens de pinksterdagen, is uitgegroeid tot een breed gewaardeerd kunstevenement: KunstOer. Hoewel 2025 eigenlijk een jubileumjaar had moeten zijn, gooide corona eerder roet in het eten. Toch staat de organisatie nu in de startblokken voor de 8e editie, met wederom verrassende locaties, vernieuwende kunstvormen en een uitgebreid randprogramma.

Van zaterdag 7 juni tot en met maandag 9 juni (Pinkstermaandag) zijn er op tien unieke locaties in en rond Winterswijk kunstwerken te bewonderen van elf verschillende kunstenaars. Bezoekers kunnen genieten van keramiek, schilderkunst, textielkunst, grafiek, bronzen beelden en meer – vaak omringd door muziek, verhalen en het karakteristieke Achterhoekse landschap.

Gratis toegang tot Villa Mondriaan

Een bijzondere toevoeging dit jaar is de samenwerking met Museum Villa Mondriaan. Bezoekers met een KunstOer-toegangsbewijs mogen de Villa dit jaar zonder extra kosten betreden. Daarmee krijgt men niet alleen het vroege werk van Piet Mondriaan te zien, maar ook moderne kunst in een museale setting.

Van aardappelschuur tot luxe hotel

De locaties zijn even divers als de kunst zelf. Zo toont kunstenares Mieke Oldenburg haar werk in de voormalige RijksHogereBurgerschool, die inmiddels is omgebouwd tot een luxe hotel. In een oude aardappelschuur aan de Rauwershofweg laat Jeroen Kusters zijn mysterieuze installaties zien. En bij kunstenaar Wilco Kwerreveld in Kotten kunnen bezoekers kunst ervaren te midden van ciderbomen en bloemenvelden.

Dialect, verhalen en muziek

Bij het Schrieverspad komt de streektaal tot leven met verhalenvertellers Diana Abbink en Gerard Uwland, gevolgd door liedjes in dialect van Henk Welling. Ook zijn er kunstboeken te bewonderen van graficus Lia Stouten, unieke objecten in boekvorm.

Praktisch

KunstOer is per fiets en auto te bezoeken. Op meerdere locaties is toilet en catering aanwezig. Tickets en het gratis KunstOer-boekje zijn te verkrijgen in het Raadhuis op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein en vanaf begin mei ook bij de VVV, Boekhandel Kramer en Wonnink Holders.

Openingstijden KunstOer 2025:

📍 Zaterdag 7 juni: 13.00 – 17.00 uur

📍 Zondag 8 en maandag 9 juni (Pinksteren): 11.00 – 17.00 uur

Meer informatie: www.kunstoer.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in